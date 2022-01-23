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15 марта, 19:03 • 106850 просмотра

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15 марта, 13:44 • 143755 просмотра

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На японской АЭС “Фукусима-1” произошла утечка хладагента

На японской АЭС “Фукусима-1” произошла утечка хладагента

Киев • УНН

 • 28079 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. На японской АЭС “Фукусима-1” произошла утечка нескольких тонн хладагента, он использовался для замораживания грунта вокруг реактора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.

Детали

Ледяной барьер должен был не допустить попадания подземных вод в здания реактора.

Электроэнергетическая компания “Токио Денреку” использовала раствор хлорида кальция. Жидкий хладагент хранился при температуре минус 30 градусов по Цельсию в четырех цистернах. 16 января, по информации компании, уровни жидкости в двух цистернах упали. Работники обнаружили лужи вблизи стены и подсчитали, что объем утечки составлял примерно 4 тонны.

Отмечается, что могли быть частично повреждены трубы, которыми циркулировала жидкость. Как отмечает NHK, она обещает определить поврежденный участок и провести ремонт в кратчайшие сроки.

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