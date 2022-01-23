На японській АЕС “Фукусіма-1” стався витік холодоагенту
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. На японській АЕС “Фукусіма-1” стався витік кількох тонн холодоагенту, він використовувався для заморожування ґрунту навколо реактора. Про це повідомляє УНН з посиланням на NHK.
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Крижаний бар’єр мав не допустити потрапляння підземних вод до будівель реактора.
Електроенергетична компанія “Токіо Денреку” використовувала розчин хлориду кальцію. Рідкий холодоагент зберігався при температурі мінус 30 градусів за Цельсієм у чотирьох цистернах. 16 січня, за інформацією компанії, рівні рідини у двох цистернах впали. Працівники виявили калюжі поблизу стіни та підрахували, що обсяг витоку становив приблизно 4 тонни.
Зазначається, що могли бути частково пошкоджені труби, якими циркулювала рідина. Як зазначає NHK, вона обіцяє визначити пошкоджену ділянку та провести ремонт у якнайкоротші терміни.