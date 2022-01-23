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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

На японській АЕС “Фукусіма-1” стався витік холодоагенту

На японській АЕС “Фукусіма-1” стався витік холодоагенту

Київ • УНН

 • 28081 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. На японській АЕС “Фукусіма-1” стався витік кількох тонн холодоагенту, він використовувався для заморожування ґрунту навколо реактора. Про це повідомляє УНН з посиланням на NHK.

Деталі

Крижаний бар’єр мав не допустити потрапляння підземних вод до будівель реактора.

Електроенергетична компанія “Токіо Денреку” використовувала розчин хлориду кальцію. Рідкий холодоагент зберігався при температурі мінус 30 градусів за Цельсієм у чотирьох цистернах. 16 січня, за інформацією компанії, рівні рідини у двох цистернах впали. Працівники виявили калюжі поблизу стіни та підрахували, що обсяг витоку становив приблизно 4 тонни.

Зазначається, що могли бути частково пошкоджені труби, якими циркулювала рідина. Як зазначає NHK, вона обіцяє визначити пошкоджену ділянку та провести ремонт у якнайкоротші терміни.

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