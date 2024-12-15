На ВОТ растут долги по зарплате

ukenru
Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
 • 80297 просмотра

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 133487 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Эксклюзив
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
 • 190778 просмотра

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Эксклюзив
Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства
 • 156059 просмотра

Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства

Эксклюзив
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
 • 169833 просмотра

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

Эксклюзив
Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт
 • 140092 просмотра

Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт

Эксклюзив
На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции
 • 138996 просмотра

На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции

Эксклюзив
Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины
 • 137388 просмотра

Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины

Эксклюзив
Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта
 • 136039 просмотра

Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта

Эксклюзив
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
 • 204061 просмотра

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Воздушные силы фиксируют движение вражеских дронов над четырьмя областями Украины: куда направляются

Воздушные силы фиксируют движение вражеских дронов над четырьмя областями Украины: куда направляются

 • 19157 просмотра
Погиб основатель бренда Mango

Погиб основатель бренда Mango

 • 18563 просмотра
Военные из КНДР понесли первые потери на Курщине и забрали с собой «кадыровцев»

Военные из КНДР понесли первые потери на Курщине и забрали с собой «кадыровцев»

 • 15935 просмотра
Движение вражеских дронов зафиксировано в нескольких областях Украины - ПС

Движение вражеских дронов зафиксировано в нескольких областях Украины - ПС

 • 18734 просмотра
В Днепре задержали подозреваемого в теракте возле админздания

В Днепре задержали подозреваемого в теракте возле админздания

 • 15852 просмотра
публикации
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 103999 просмотра
Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

 • 110487 просмотра
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

 • 130007 просмотра
20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

 • 128753 просмотра
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
Эксклюзив

 • 190778 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети

Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети

 • 85346 просмотра
Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

 • 96214 просмотра
Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

 • 101355 просмотра
Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

 • 100308 просмотра
"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

 • 100174 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

На ВОТ растут долги по зарплате

На ВОТ растут долги по зарплате

Киев  •  УНН

 • 316 просмотра

Read in English

На временно оккупированных территориях Украины работникам предприятий сообщили о неполной выплате зарплат за ноябрь. Оккупационные власти обещают выплатить оставшиеся средства в феврале 2024 года.

На временно оккупированных территориях Украины работников предприятий предупредили о задержке зарплат и неполной выплате вознаграждения за выполненную работу. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что работникам  инфраструктурных предприятий сообщили, что зарплата за ноябрь будет выплачена не в полном объеме.

Речь идет о ряде захваченных заводов на временно оккупированных территориях, шахт и работников железной дороги. Оккупационная администрация обещает выплатить оставшуюся часть зарплаты в феврале следующего года.

Напомним

С 2025 года россияне планируют лишить прав на проживание украинцев без гражданства рф на оккупированных территориях. Отказ от получения российского паспорта приведет к ограничению прав на медицину, работу и соцльготы.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ОбществоВойнаЭкономикаполитика
ukrainaУкраина