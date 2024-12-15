На ВОТ растут долги по зарплате
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях Украины работникам предприятий сообщили о неполной выплате зарплат за ноябрь. Оккупационные власти обещают выплатить оставшиеся средства в феврале 2024 года.
На временно оккупированных территориях Украины работников предприятий предупредили о задержке зарплат и неполной выплате вознаграждения за выполненную работу. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Отмечается, что работникам инфраструктурных предприятий сообщили, что зарплата за ноябрь будет выплачена не в полном объеме.
Речь идет о ряде захваченных заводов на временно оккупированных территориях, шахт и работников железной дороги. Оккупационная администрация обещает выплатить оставшуюся часть зарплаты в феврале следующего года.
Напомним
С 2025 года россияне планируют лишить прав на проживание украинцев без гражданства рф на оккупированных территориях. Отказ от получения российского паспорта приведет к ограничению прав на медицину, работу и соцльготы.