На ВОТ начали останавливаться строительства новых объектов - Сопротивление
Киев • УНН
В России разворачивается строительный кризис из-за остановки льготных ипотек и снятия контроля над процентами. На временно оккупированных территориях Крыма и Востока Украины фиксируется остановка строительства жилых объектов.
В россии разворачивается кризис в строительной отрасли, что уже ощущается на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Из-за кризиса в России государство остановило льготные ипотеки и сняло контроль над процентами. Таким образом застройщики начали останавливать строительство объектов,
Детали
Отмечается, что на ВОТ Крыма и Востока Украины уже фиксируется остановка строительства жилых домов. В то же время свезенных на восток из других регионов строителей пока не отпускают за пределы их расселения (общежитий).
Напомним
За 2024 год россия "национализировала" не менее 1200 объектов недвижимости в оккупированном Крыму. Большинство отобранного имущества - это курортные комплексы и коммерческая недвижимость украинских бизнесменов.