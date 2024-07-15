На Волыни вблизи границы с беларусью во время грозы сдетонировали мины

Во время грозы 14 июля на границе с беларусью в пределах Шацкой громады на Волыни сдетонировали минные заграждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Суспільне.

Детали

На границе с беларусью на Волыни во время грозы сдетонировали мины. Сколько именно - не сообщается. На месте взрывов работают военные.

Как рассказали изданию в Ковельской районной военной администрации, во время детонации взрывных устройств никто не травмировался. Детонация произошла на грунтовых дорогах и дорогах вспомогательного значения, взрывная волна частично повредила хозяйственную постройку, которая возведена недалеко от границы.

Справочно

По данным областного гидрометеоцентра, 14 июля на территории Волыни был объявлен "желтый" уровень опасности. В целом по территории страны из-за неблагоприятных погодных условий - дождь, гроза и порывы ветра - произошло обесточивание 446 населенных пунктов в 6 областях Украины, бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.

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