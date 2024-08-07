На Волыни в лесу заблудилась 70-летняя женщина: ее искали до полуночи с дроном и собакой
Киев • УНН
В Волынской области 70-летняя женщина заблудилась в лесу. Ее нашли в полночь вблизи реки в болотистой местности благодаря усилиям спасателей, полиции, кинологов и местных жителей.
В Волынской области 70-летняя женщина заблудилась в лесу, ее нашли в полночь, через несколько часов поисков, вблизи реки в болотистой местности, сообщили в ГУ ГСЧС в области, пишет УНН.
Детали
Накануне вечером, в 20:42, спасатели получили сообщение, что вблизи села Кашевка Ковельского района заблудился в лесу человек. К поискам присоединились спасатели, сотрудники полиции, кинологи, работники лесничества и местные жители.
Направление поисков указала собака кинологической службы, а оператор БПЛА службы "101" обнаружил точное место нахождения потерпевшей и скорректировал поисковую группу.
"Женщину нашли около полуночи вблизи реки в болотистой местности. К счастью, в медицинской помощи она не нуждалась", - сообщили в ГСЧС.
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