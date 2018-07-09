В Винницкой области злоумышленник бросил гранату в правоохранителей, есть пострадавший

По словам правоохранителей, 8 июля в 20:00 по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции в с. Флорино неизвестный угрожает людям гранатой. На место происшествия прибыли полицейские сектора реагирования патрульной полиции.

"Злоумышленник, увидев правоохранителей, начал убегать на окраину села, в сторону леса. Когда полицейские догнали, он бросил в их сторону гранату. Взрывной волной были травмированы начальник группы реагирования патрульной полиции Василий Ткач. В это время на помощь коллегам прибыла еще одна группа реагирования патрульной полиции. В результате совместных действий злоумышленника задержали на месте преступления. Им оказался 42-летний местный житель, ранее судимый за кражу", - сообщили в пресс-службе.

В полиции добавили, что полицейского с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга госпитализировали в неврологическое отделение районной больницы. По словам врачей, его состояние - средней степени тяжести.

При осмотре места происшествия сотрудники взрывотехнической службы полиции и кинологи изъяли остатки гранаты, рычаг к запала от гранаты УЗРГМ-2 и пластид весом около 100 граммов. Вещественные доказательства направлены на экспертизу. Полицейские выясняют происхождение взрывчатки и с какой целью она была приобретена.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания. Его действия квалифицируют по ст.348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). Ему грозит лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Киеве, на улице Котляревского в частный дом местного жителя неизвестный бросил гранату.