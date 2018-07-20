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В Винницкой области женщину подозревают в убийстве младенца

В Винницкой области женщину подозревают в убийстве младенца

Киев  •  УНН

 • 10764 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Полиция установила женщину, которую подозревают в убийстве младенца. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Винницкой области, передает УНН.

"19 июля полицейские установили личность женщины, которая подозревается в умышленном убийстве своего новорожденного ребенка. Погибшего младенца обнаружил в реке местный житель", - говорится в сообщении.

Так, 18 июля мужчина проинформировал полицию о том, что он обнаружил в воде недалеко от берега младенец без признаков жизни.

Как отметил и.о. начальника Ямпольского отдела полиции Сергей Лупов, полицейские провели ряд мероприятий по установлению матери ребенка. Среди проверенных в окрестных селах семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, была установлена ​​35-летняя женщина, которая вместе с сожителем воспитывает четверых детей.

"По предварительной информации, она может быть матерью погибшего ребенка. По словам женщины, младенец был нежелательным, поэтому беременность она скрывала. Ребенка родила на берегу реки и лишилась его, бросив в воду", - уточнили в полиции.

По заключению врача, смерть мальчика наступила в результате механической асфиксии. Окончательную причину смерти младенца установит судебно-медицинская экспертиза.

По данному факту полицией открыто уголовное производство в соответствии с ст.117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) УК Украины.

За такое преступление предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Женщина вместе с сожителем периодически злоупотребляла спиртными напитками. Полицейские сообщили службе по делам детей для принятия решения в соответствии с компетенцией по возможности воспитания в этой семье четырех несовершеннолетних детей.

Напомним, следователи завершили досудебное расследование в уголовном производстве по отношению к женщине, которая в этом году в феврале убила своего новорожденного ребенка.

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