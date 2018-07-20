На Вінниччині жінку підозрюють у вбивстві немовляти
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Поліція встановила жінку, яку підозрюють у вбивстві немовляти. Про це повідомив відділ комунікації поліції Вінницької області, передає УНН.
"19 липня поліцейські встановили особу жінки, яка підозрюється в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини. Загибле немовля виявив у річці місцевий житель", - йдеться в повідомленні.
Так, 18 липня чоловік проінформував поліцію про те, що він виявив у воді неподалік берега немовля без ознак життя.
Як зазначив в.о. начальника Ямпільського відділу поліції Сергій Лупов, поліцейські провели низку заходів зі встановлення матері дитини. Серед перевірених у навколишніх селах сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, була встановлена 35-річна жінка, яка разом зі співмешканцем виховує чотирьох дітей.
"За попередньою інформацією, вона може бути матір'ю загиблої дитини. Зі слів жінки, немовля було небажане, тож вагітність вона приховувала. Дитину народила на березі річки та позбулася її, кинувши в воду", - уточнили в поліції.
За висновком лікаря, смерть хлопчика настала у результаті механічної асфіксії. Остаточну причину смерті немовляти встановить судово-медична експертиза.
За цим фактом поліцією відкрито кримінальне провадження відповідно до ст.117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) КК України.
За такий злочин передбачено покарання у вигляді обмеження волі терміном до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Жінка разом зі співмешканцем періодично зловживала спиртними напоями. Поліцейські повідомили службу у справах дітей для прийняття рішення відповідно до компетенції щодо можливості виховання в цій сім'ї чотирьох неповнолітніх дітей.
Нагадаємо, слідчі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно жінки, яка цьогоріч у лютому вбила свою новонароджену дитину.