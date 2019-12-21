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В Винницкой области мужчина ударил почтальона битой по голове ради денег

В Винницкой области мужчина ударил почтальона битой по голове ради денег

Киев  •  УНН

 • 19849 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Винницкой области злоумышленник ударил женщину-почтальона битой по голове, после чего забрал сумку с пенсиями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Винницкой области.

Сообщается, что около 16:10 в полицию поступило сообщение, что на улице Гагарина в селе Росоша неизвестный совершил разбойное нападение на почтальона.

"53-летняя пострадавшая с травмой головы была госпитализирована в больницу. У женщины, которая разносила селянам пенсии, нападающий отобрал сумку с деньгами в сумме более 70 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Указано, что начальник Теплицкой полиции Виктор Пирус, работники полиции сразу начали подворный обход жителей села.

"Общаясь с 34-летним местным жителем, полицейские заметили, что он нервничает, а на его одежде следы крови. Такое поведение мужчины стала основанием для проведения поверхностного осмотра, во время которого у него под курткой была обнаружена деревянная бита и сумка с деньгами", - сообщили в отделе коммуникации.

Отмечается, что в содеянном мужчина признался, но объяснить, почему он решился на преступление, не смог. Ранее задержанный в поле зрения местной полиции не попадал.

Правонарушитель задержан в процессуальном порядке по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК Украины (разбой), за что предусмотрено до 7 лет заключения. Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Запорожье неизвестные во время ограбления выбили двери дома и угрожали девушке ножом.

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