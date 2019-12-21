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На Вінниччині чоловік вдарив листоношу битою по голові заради грошей

На Вінниччині чоловік вдарив листоношу битою по голові заради грошей

Київ • УНН

 • 19850 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. На Вінниччині зловмисник вдарив листоношу битою по голові, після чого забрав сумку з пенсіями. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Вінницькій області.

Повідомляється, що близько 16:10 до поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Гагаріна у селі Росоша невідома особа вчинила розбійний напад на листоношу.

"53-річна потерпіла із травмою голови була госпіталізована у лікарню. У жінки, яка розносила селянам пенсії, нападник відібрав сумку з грошима в сумі понад 70 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що начальник теплицької поліції Віктор Пірус, працівники поліції одразу почали подвірний обхід мешканців села.

"Спілкуючись з 34-річним місцевим жителем, поліцейські помітили, що він нервує, а на його одежі є сліди крові. Така поведінка чоловіка стала підставою для проведення поверхневого огляду, під час якого у нього під курткою була виявлена дерев’яна бита та сумка з грошима", - повідомили у відділі комунікації.

Зазначається, що у вчиненому чоловік зізнався, але пояснити, чому він наважився на злочин, не зміг. Раніше затриманий в поле зору місцевої поліції не потрапляв.

Правопорушник затриманий у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 187 КК України (розбій), за що передбачено до 7 років ув’язнення. Наразі вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Запоріжжі невідомі під час пограбування вибили двері будинку та погрожували дівчині ножем.

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