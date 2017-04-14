На Пасху в Украине ожидается прохладная погода
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Украине на Пасху ожидается прохладная погода и дождь в большинстве областей. Об этом в комментарии УНН сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко.
“16 апреля в западных и северных областях ожидается небольшой дождь ночью. Также в большинстве областей 16 апреля будет небольшой и умеренный дождь, но днем. Температура воздуха достаточно низкая в большинстве областей, составит от 9 до 14 выше нуля, на юге до 18 градусов. Ночная температура в областях будет морозной”, — сообщила Л.Савченко.
По словам синоптика, завтра, 15 апреля, в большинстве областей будет без осадков, лишь на востоке небольшой дождь.
Как сообщал УНН, на Пасху в столице ожидается небольшой дождь.