На Великдень в Україні очікується прохолодна погода
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. В Україні на Великдень очікується прохолодна погода та невеликий дощ у більшості областей. Про це у коментарі УНН повідомила начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Людмила Савченко.
“16 квітня в західних та північних областях очікується невеликий дощ вночі. Також в більшості областей 16 квітня буде невеликий та помірний дощ, але вдень. Температура повітря досить невисока в більшості областей, становитиме від 9 до 14 вище нуля, на півдні до 18 градусів. Нічна температура в областях буде морозною”, — повідомила Л.Савченко.
За словами синоптика, завтра, 15 квітня, у більшості областей буде без опадів, лише на сході невеликий дощ.
Як повідомляв УНН, на Великдень у столиці очікується невеликий дощ.