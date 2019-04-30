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На ЦИК подавали в суд по обвинению в бездействии

На ЦИК подавали в суд по обвинению в бездействии

Киев  •  УНН

 • 10346 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Киевский апелляционный суд было подано два иска против Центральной избирательной комиссии с обвинением в бездействии. Об этом сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук во время заседания Комиссии, передает корреспондент УНН.

"Были два иска. Оба касались бездействия Центральной избирательной комиссии по неподведению итогов голосования на основании полученных данных электронным путем, что не является в соответствии с законом основанием для ЦИК для подведения (итогов - ред.) голосования. Потому что итоги проводятся только на основании оригиналов протоколов, которые мы получили", - рассказала Слипачук.

По ее словам, суд отказал в исках в каждом случае с указанием норм закона о том, что ЦИК абсолютно правомерно действует в процессе подведения итогов голосования.

"Поскольку каждый из истцов не подавал апелляции, то эти решения Шестого апелляционного административного суда вступили в законную силу, и мы (члены ЦИК - ред.) сегодня с чистой совестью объявили, что нет никаких препятствий для того, чтобы мы объявили результаты", - добавила она.

Как сообщал УНН, против ЦИК и кандидатов подано 11 исков в административном суде между первым и вторым туром выборов.

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