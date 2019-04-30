На ЦИК подавали в суд по обвинению в бездействии

"Были два иска. Оба касались бездействия Центральной избирательной комиссии по неподведению итогов голосования на основании полученных данных электронным путем, что не является в соответствии с законом основанием для ЦИК для подведения (итогов - ред.) голосования. Потому что итоги проводятся только на основании оригиналов протоколов, которые мы получили", - рассказала Слипачук.

По ее словам, суд отказал в исках в каждом случае с указанием норм закона о том, что ЦИК абсолютно правомерно действует в процессе подведения итогов голосования.

"Поскольку каждый из истцов не подавал апелляции, то эти решения Шестого апелляционного административного суда вступили в законную силу, и мы (члены ЦИК - ред.) сегодня с чистой совестью объявили, что нет никаких препятствий для того, чтобы мы объявили результаты", - добавила она.

Как сообщал УНН, против ЦИК и кандидатов подано 11 исков в административном суде между первым и вторым туром выборов.