На ЦВК подавали в суд з обвинуваченням у бездіяльності
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Київський апеляційний суд було подано два позови проти Центральної виборчої комісії зі звинуваченням у бездіяльності. Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час засідання Комісії, передає кореспондент УНН.
"Були два позови. Обидва стосувалися бездіяльності Центральної виборчої комісії щодо непідбивання підсумків голосування на підставі отриманих даних електронним шляхом, що не є відповідно до закону підставою для ЦВК для підведення (підсумків – ред.) голосування. Тому що підсумки проводяться лише на підставі оригіналів протоколів, які ми отримали", - розповіла Сліпачук.
За її словами, суд відмовив у позовах у кожному випадку із зазначенням норм закону про те, що ЦВК абсолютно правомірно діє в процесі підбиття підсумків голосування.
"Оскільки кожен з позивачів не подавав апеляції, то ці рішення Шостого апеляційного адміністративного суду вступили в законну силу, і ми (члени ЦВК – ред.) сьогодні з чистою совістю оголосили, що немає будь-яких перепон для того, щоб ми оголосили результати", - додала вона.
Як повідомляв УНН, проти ЦВК та кандидатів подано 11 позовів в адміністративному суді між першим і другим туром виборів.