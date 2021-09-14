На трассе столкнулись два автомобиля: трое погибших, среди пострадавших ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Смертельное столкновение автомобилей произошло на трассе в Хмельницкой области. Три человека погибли, еще трое пострадали, из них один ребенок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
ДТП произошло накануне, 13 сентября, в 21:25.
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"Вблизи села Слободка-Рахновская Каменец-Подольского района на автодороге Н-03 "Житомир-Черновцы" произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли 3 человека и травмированы 3 человека (из них 1 ребенок 2011 года рождения)", - сообщили в экстренной службе.
Детали
В результате ДТП погибли на месте оба водителя - двух автомобилей "ВАЗ", а также 43-летняя пассажирка одного из автомобилей, жительница Одессы, сообщили в полиции.
Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницу. По данным полиции, в больнице - трое пассажиров одной из машин - двое 46-летних мужчин и 11-летний мальчик, сын погибшей.
По данному факту следователи местной полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины и сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Дополнение
Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-августе в Украине произошло 120 209 ДТП, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 15 613 ДТП - с травмированными (-4,4%), в которых погибло 1914 человек (-9,1%) и 19 309 человек получили травмы (-5,3%).