На трасі зіткнулися два автомобілі: троє загиблих, серед постраждалих дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Смертельне зіткнення автомобілів сталося на трасі у Хмельницькій області. Троє людей загинули, ще троє постраждали, з них одна дитина. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
ДТП сталася напередодні, 13 вересня, о 21:25.
Цитата:
"Поблизу села Слобідка-Рахнівська Кам’янець-Подільського району на автодорозі Н-03 "Житомир-Чернівці" сталося зіткнення двох легкових автомобілів, внаслідок чого загинуло 3 особи та травмовано 3 особи (з них 1 дитина, 2011 року народження)", - повідомили в екстреній службі.
Деталі
У результаті ДТП загинули на місці обидва водії - двох автомобілів "ВАЗ", а також 43-річна пасажирка одного з автомобілів, жителька Одеси, повідомили у поліції.
Постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості було госпіталізовано до лікарні. За даними поліції, у лікарні - троє пасажирів однієї з автівок - двоє 46-річних чоловіків та 11-річний хлопчик, син загиблої.
За цим фактом слідчі місцевої поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) ККУ і наразі встановлюють усі обставини події.
Доповнення
Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-серпні в Україні сталося 120 209 ДТП, що на 17,8% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 15 613 ДТП — з травмованими (-4,4%), у яких загинуло 1914 людей (-9,1%) та 19 309 людей отримали травми (-5,3%).