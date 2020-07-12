На трассе Одесса-Рени мотоциклист погиб под колесами ЗИЛа
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В Одесской области правоохранители расследуют обстоятельства ДТП, в котором мотоциклист смертельно травмировался под колесами грузовика. Об этом сообщили в пресс-служба ГУ Нацполиции области.
"По предварительной информации следственно-оперативной группы Саратского отделения полиции, которая работала на месте аварии, вчера, 11 июля, вечером вблизи поселка Сарата 29-летний водитель на мотоцикле совершал обгон на перекрестке и столкнулся с "ЗИЛом"", - сообщили в полиции.
От полученных травм мужчина скончался в районной больнице.
Сведения по данному факту правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз.