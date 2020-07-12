На трасі Одеса-Рені мотоцикліст загинув під колесами ЗІЛа

“За попередньою інформацією слідчо-оперативної групи Саратського відділення поліції, яка працювала на місці аварії, вчора, 11 липня, ввечері поблизу селища Сарата 29-річний кермувальник мотоциклом здійснював обгін на перехресті та зіткнувся з „ЗІЛом“”, — повідомили у поліції.

Від отриманих травм чоловік помер у районній лікарні.

Відомості за даним фактом правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз.