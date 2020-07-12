На трасі Одеса-Рені мотоцикліст загинув під колесами ЗІЛа

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КИЇВ. 12 липня. УНН. В Одеській області правоохоронці розслідують обставини ДТП, в якому мотоцикліст смертельно трамувався під колесами вантажівки. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції області.

“За попередньою інформацією слідчо-оперативної групи Саратського відділення поліції, яка працювала на місці аварії, вчора, 11 липня, ввечері поблизу селища Сарата 29-річний кермувальник мотоциклом здійснював обгін на перехресті та зіткнувся з „ЗІЛом“”, — повідомили у поліції.

Від отриманих травм чоловік помер у районній лікарні.

Відомості за даним фактом правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз.

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