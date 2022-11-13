На трассе "Киев-Чоп" автомобиль наехал на военного

Детали

Сообщение об автопроисшествии на автодороге "Киев-Чоп" недалеко от села Калиновка поступило в полицию сегодня, 13 ноября, около 18:20.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что водитель автомобиля "Audi" 29-летний житель Львова, не справился с управлением и совершил наезд на 40-летнего военного сил территориальной обороны, который нес службу на блок-поста, а затем врезался в служебный автомобиль "Mitsubishi Outlander", который был припаркован на стоянке неподалеку.

В результате ДТП пострадавшего с открытым переломом ноги, ссадинами и гематомами доставили в Корецкую городскую больницу.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 УК Украины.

Отмечается, что по внешним признакам водитель "Audi" трезв, впрочем, у него отобрали биологические образцы.

Напомним

В Киевской области на фоне отключения уличного освещения за три недели в ДТП погибло 24 человека, что на 5 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.