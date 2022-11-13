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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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На трасі "Київ-Чоп" автомобіль наїхав на військового

На трасі "Київ-Чоп" автомобіль наїхав на військового

Київ • УНН

 • 309532 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. На трасі "Київ-Чоп" автомобіль наїхав на військового. В результаті військовослужбовця з травмами госпіталізовано. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Національної поліції у Рівненській області.

Деталі

Повідомлення про автопригоду на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік села Калинівка надійшло до поліції сьогодні, 13 листопада, близько 18:20.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що водій автомобіля "Audi" 29-річний житель міста Львів, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на 40-річного військового сил територіальної оборони, який ніс службу на блок-посту, а потім врізався у службове авто "Mitsubishi Outlander", що було припарковане на стоянці неподалік.

Внаслідок ДТП потерпілого із відкритим переломом ноги, саднами та гематомами доставили до Корецької міської лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 КК України.

Наголошується, що за зовнішніми ознаками водій "Audi" тверезий, втім, у нього відібрали біологічні зразки.

Нагадаємо

У Київській області на тлі відключення вуличного освітлення за понад три тижні в ДТП загинуло 24 людини, що на 5 осіб більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Українські Національні Новини

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