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На фоне обострений на Донбассе киевлянам напомнили адреса подземных убежищ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Столичные власти на этой неделе обновили интерактивную карту Киева с адресами подземных убежищ, передает УНН со ссылкой на сообщение, опубликованное на сайте КГГА.

Детали

Так, в КГГА отметили, что для укрытия населения Киева от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской обороны.

Фонд включает убежища гражданской защиты, подземное пространство метрополитена, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения. Руководители организаций и владельцы вышеупомянутых сооружений при необходимости обеспечат свободный доступ для укрытия.

"Для удобства информирования населения Киевская городская государственная администрация обновила карту, где указаны адресные места укрытий в подземном пространстве", - отмечают в администрации.

Контекст

Отметим, что информация появилась на фоне сообщений об обострении ситуации на востоке Украины, а также наращивании сил Российской Федерации возле украинской границы.

Так, 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержалось 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма. Главы МИД стран ЕС 19 апреля обсудят ситуацию в Украине и российскую агрессию.

Справка

По данным УНН, по состоянию на март 2019 года в Киеве учитывалось 515 хранилищ общей вместимостью более 300 тыс. человек.

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