На тлі загострень на Донбасі киянам нагадали адреси підземних сховищ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Столична влада цього тижня оновила інтерактивну карта Києва з адресами підземних сховищ, передає УНН з посиланням на повідомлення, оприлюднене на сайті КМДА.

Деталі

Так, в КМДА зазначили, що для укриття населення Києва від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру створено фонд захисних споруд цивільної оборони.

Фонд включає сховища цивільного захисту, підземний простір метрополітену, підвальні приміщення житлових будинків, підземні паркінги та інші споруди підземного простору, які можуть бути тимчасово використані для укриття населення. Керівники організацій та власники вищезгаданих споруд за необхідності забезпечать вільний доступ для укриття.

"Для зручності інформування населення Київська міська державна адміністрація оновила мапу, де вказані адресні місця укриттів у підземному просторі", - зазначають в адміністрації.

Контекст

Зазначимо, що інформація з’явилась на тлі повідомлень про загострення ситуації на сході України, а також нарощування сил Російської Федерації біля українського кордону.

Так, 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим утримувалося 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму. Голови МЗС країн ЄС 19 квітня обговорять ситуацію в Україні та російську агресію.

Довідково

За даними УНН, станом на березень 2019 року у місті Києві обліковувалось 515 сховищ загальною місткістю понад 300 тис. осіб.

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