На Сумщине мужчина облил женщину бензином и поджег: его арестовали

В Сумской области арестовали мужчину, который облил бензином и поджег сожительницу. Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, передает УНН.

В прокуратуре рассказали, что происшествие произошло 22 мая 2024 года в поселке Михайловка Сумского района.

Мужчина вместе со своей гражданской женой вместе употребляли алкогольные напитки. Будучи изрядно навеселе, мужчина хотел продолжить застолье, однако женщина спрятала бутылку.

На этой почве между ними возникла ссора, во время которой он схватил пластиковую 5-ти литровую канистру с бензином, вылил ее на женщину и поджег - говорится в сообщении прокуратуры.

37-летняя потерпевшая получила термические ожоги 2-3 степени и была госпитализирована.

43-летнему мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

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