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На Сумщині чоловік облив жінку бензином та підпалив: його арештували

На Сумщині чоловік облив жінку бензином та підпалив: його арештували

Київ • УНН

 • 16984 перегляди

43-річний чоловік був заарештований за те, що під час п'яної сварки в селі Михайлівка Сумської області облив свою співмешканку бензином і підпалив її, внаслідок чого 37-річна жінка отримала сильні опіки.

У Сумській області арештували чоловіка, який облив бензином та підпалив співмешканку. Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі, передає УНН

У прокуратурі розповіли, що подія сталася 22 травня 2024 року в селищі Михайлівка Сумського району. 

Чоловік разом зі своєю цивільною дружиною разом вживали алкогольні напої.  Будучи добряче напідпитку, чоловік хотів продовжити застілля, однак жінка сховала пляшку.  

На цьому ґрунті між ними виникла сварка, під час якої він схопив пластикову 5-ти літрову каністру з бензином, вилив її на жінку та підпалив

- йдеться у повідомленні прокуратури.

37-річна потерпіла отримала термічні опіки 2-3 ступеня та була госпіталізована.

43-річному чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

У закарпатському селі співмешканець матері вбив 10-річного хлопчика, підпаливши одяг дитини18.05.24, 22:01 • 40545 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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