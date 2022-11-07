Движение по железной дороге после задержки поездов из-за обстрелов в Сумской области возобновили

Детали

Сообщается, что 139 пассажиров, имевших билеты на поезд Киев – Сумы из Сум и Белополья, успешно добрались автобусами до железнодорожного вокзала Ворожбы и успели на свой рейс.

Пассажиры рейса №259 из Ворожбы, Бахмача, Нежина и Конотопа, которых вчера работники УЗ забирали дополнительным рейсом и устроили на ночь на Центральном киевском железнодорожном вокзале, сели на свой поезд сегодня утром и двигаются дальше.

Кроме этого, пишет УЗ, перегон Ворожба – Белополье, который был закрыт вчера вечером из-за повреждений инфраструктуры, уже открыт.

Напомним

"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 7 ноября.