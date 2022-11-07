Рух залізницею після затримки потягів через обстріли на Сумщині відновили
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Наслідки російських обстрілів 6 листопада, внаслідок яких була пошкоджена залізнична інфраструктура на ділянці між Сумами та Конотопом, ліквідовано, жодного пасажира не облишили, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Укрзалізниці у Telegram.
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Повідомляється, що 139 пасажирів, які мали квитки на поїзд Київ - Суми із Сум та Білопілля, успішно дістались автобусами до залізничного вокзалу Ворожби та встигли на свій рейс.
Пасажири рейсу №259 з Ворожби, Бахмача, Ніжина та Конотопа, яких вчора працівники УЗ забирали додатковим рейсом і влаштували на ніч на Центральному київському залізничному вокзалі, сіли на свій поїзд сьогодні вранці та рухаються далі.
Окрім цього, пише УЗ, перегін Ворожба - Білопілля, який був закритий вчора ввечері через пошкодження інфраструктури, вже відкрито.
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"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 7 листопада.