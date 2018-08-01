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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 20197 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 80935 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119434 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 127282 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 166661 просмотра

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7 марта, 17:42 • 152479 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118302 просмотра

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На Сумщине "КамАЗ" насмерть сбил 6-летнего мальчика

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 августа. УНН. Вчера в г. Ахтырка на ул. Слободской около девяти часов вечера произошло дорожно-транспортное происшествие, где погиб шестилетний мальчик. Сейчас в рамках открытого уголовного производства полиция устанавливает все обстоятельства этой аварии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП Сумской области.

Следственно-оперативной группой, которая выезжала на место происшествия, было установлено, что 62-летний водитель "КамАЗа-5511", загруженный зерном, двигался в направлении Ахтырского комбината хлебопродуктов и не выбрал безопасную дистанцию ​​и совершил наезд на шестилетнего ребенка, которая внезапно выбежала на проезжую часть. В результате полученных телесных повреждений мальчик скончался в карете скорой помощи.

По предварительным данным, водитель был трезв. По данному факту в полиции сразу открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего". Выясняются все обстоятельства и причины ДТП.

Как сообщал УНН, в ДТП с мотоциклом во Львовской области пострадали двое детей.

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