На Сумщине "КамАЗ" насмерть сбил 6-летнего мальчика

Следственно-оперативной группой, которая выезжала на место происшествия, было установлено, что 62-летний водитель "КамАЗа-5511", загруженный зерном, двигался в направлении Ахтырского комбината хлебопродуктов и не выбрал безопасную дистанцию ​​и совершил наезд на шестилетнего ребенка, которая внезапно выбежала на проезжую часть. В результате полученных телесных повреждений мальчик скончался в карете скорой помощи.



По предварительным данным, водитель был трезв. По данному факту в полиции сразу открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего". Выясняются все обстоятельства и причины ДТП.



Как сообщал УНН, в ДТП с мотоциклом во Львовской области пострадали двое детей.