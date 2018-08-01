На Сумщині "КамАЗ" на смерть збив 6-річного хлопчика

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Вчора в м. Охтирка на вул.Слобідській близько дев’ятої години вечора сталася дорожньо-транспортна пригода, де загинув шестирічний хлопчик. Наразі в рамках відкритого кримінального провадження поліція встановлює всі обставини цієї аварії. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУНП Сумської області.

Слідчо-оперативною групою, яка виїздила на місце події, було встановлено, що 62-річний водій "КамАЗа-5511", завантажений зерном, рухався в напрямку Охтирського комбінату хлібопродуктів та не вибрав безпечної дистанції і скоїв наїзд на шестирічну дитину, яка раптово вибігла на проїзну частину. В результаті отриманих тілесних ушкоджень хлопчик помер в кареті швидкої допомоги.

За попередніми даними, водій був тверезий. По даному факту в поліції одразу відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого". З’ясовуються всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

Як повідомляв УНН, у ДТП з мотоциклом у Львівській області постраждали двоє дітей.

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