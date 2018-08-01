На Сумщині "КамАЗ" на смерть збив 6-річного хлопчика

Слідчо-оперативною групою, яка виїздила на місце події, було встановлено, що 62-річний водій "КамАЗа-5511", завантажений зерном, рухався в напрямку Охтирського комбінату хлібопродуктів та не вибрав безпечної дистанції і скоїв наїзд на шестирічну дитину, яка раптово вибігла на проїзну частину. В результаті отриманих тілесних ушкоджень хлопчик помер в кареті швидкої допомоги.



За попередніми даними, водій був тверезий. По даному факту в поліції одразу відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого". З’ясовуються всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.



Як повідомляв УНН, у ДТП з мотоциклом у Львівській області постраждали двоє дітей.