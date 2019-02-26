В Сумской области мужчина во время кражи нефти повредил магистральный нефтепровод

Установлено, что житель Полтавской области в октябре прошлого года с использованием заранее заготовленного орудия вместе с неустановленными лицами на территории Чернетчинской ОТО на расстоянии около 2,7 километра от Полтавской области раскопали на полевой местности нефтепровод "Козеевка - Сидоричи" и установили в нем несанкционированную врезку.

После чего, используя специально оборудованный автомобиль, похитили 4,47 м3 нефтепродукта, стоимость которой согласно справки НГДУ "Ахтырканефтегаз" ОАО "Укрнафта2 составляет 76 тыс. 225 грн. На следующей попытки похищения нефтепродуктов удалось задержать одного из злоумышленников на месте совершения преступления. Как выяснилось, мужчина не впервые попадает в поле зрения правоохранителей, в отношении него уже идет судебное разбирательство по обвинению в хищении нефтепродуктов.



Во вторник, 26 февраля 2019 года, задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15/ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 292 УК Украины, а именно - повреждение магистрального нефтепровода, что привело к нарушению нормальной работы трубопровода и создало опасность для жизни людей, совершенное по предварительному сговору группой лиц; кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц, соединенная с проникновением в хранилище; кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц, повторно, соединенная с проникновением в хранилище.



В то же время принимаются меры по установлению сообщников подозреваемого, в частности сегодня проведено 4 обыска у лиц, которые могут быть причастны к совершению указанного преступления. Досудебное следствие продолжается.



Как сообщал УНН, в Охтырском районе Сумской области произошел разлив нефти в результате разгерметизации нефтепровода.