На Сумщині чоловік під час крадіжки нафти пошкодив магістральний нафтопровід

ukru
12:58 • 77671 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 201741 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 199991 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 187453 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 205579 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 192136 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 171712 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 322667 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 161738 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 275985 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.5 м/с
45 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

23 березня, 06:56 • 167596 перегляди
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

23 березня, 07:47 • 165492 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 166453 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 150688 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

13:47 • 138969 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 240872 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 322699 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 276008 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 252459 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 213544 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 111394 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 109705 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 112893 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 107667 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 114585 перегляди
Актуальне
На Сумщині чоловік під час крадіжки нафти пошкодив магістральний нафтопровід

На Сумщині чоловік під час крадіжки нафти пошкодив магістральний нафтопровід

Київ • УНН

 • 9096 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Охтирською місцевою прокуратурою спільно зі співробітниками УСБУ в Сумській області та Охтирським відділом поліції викрито чергову врізку та попереджено розкрадання нафтоводяної суміші. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратурі області. 

Встановлено, що житель Полтавської області в жовтні минулого року з використанням заздалегідь заготовленого знаряддя разом із невстановленими особами на території Чернеччинської ОТГ на відстані близько 2,7 кілометри від Полтавської області розкопали на польовій місцевості нафтопровід "Козіївка – Сидоричі" та встановили в ньому несанкціоновану врізку. 

Після чого, використовуючи спеціально обладнаний автомобіль, викрали 4,47 м3 нафтопродукту, вартість якої згідно довідки НГВУ "Охтирканафтогаз" ПАТ "Укрнафта" становить 76 тис. 225 грн. Під час наступної спроби викрадання нафтопродуктів вдалось затримати одного зі зловмисників на місці вчинення злочину. Як з’ясувалось, чоловік не вперше попадає в поле зору правоохоронців, стосовно нього вже триває судовий розгляд за обвинуваченням у розкраданні нафтопродуктів.

У вівторок, 26 лютого 2019 року, затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15/ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 292 КК України, а саме – пошкодження магістрального нафтопроводу, що призвело до порушення нормальної роботи трубопроводу та спричинило небезпеку для життя людей, вчинене за попередньою змовою групою осіб; крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб, поєднана з проникненням до сховища; крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб, повторно, поєднана з проникненням у сховище.

Водночас вживаються заходи щодо встановлення спільників підозрюваного, зокрема сьогодні проведено 4 обшуки в осіб, які можуть бути причетні до вчинення зазначеного злочину. Досудове слідство триває.

Як повідомляв УНН, в Охтирському районі Сумської області стався розлив нафти внаслідок розгерметизації нафтопроводу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,186.90
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,007.07