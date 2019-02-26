На Сумщині чоловік під час крадіжки нафти пошкодив магістральний нафтопровід

Встановлено, що житель Полтавської області в жовтні минулого року з використанням заздалегідь заготовленого знаряддя разом із невстановленими особами на території Чернеччинської ОТГ на відстані близько 2,7 кілометри від Полтавської області розкопали на польовій місцевості нафтопровід "Козіївка – Сидоричі" та встановили в ньому несанкціоновану врізку.

Після чого, використовуючи спеціально обладнаний автомобіль, викрали 4,47 м3 нафтопродукту, вартість якої згідно довідки НГВУ "Охтирканафтогаз" ПАТ "Укрнафта" становить 76 тис. 225 грн. Під час наступної спроби викрадання нафтопродуктів вдалось затримати одного зі зловмисників на місці вчинення злочину. Як з’ясувалось, чоловік не вперше попадає в поле зору правоохоронців, стосовно нього вже триває судовий розгляд за обвинуваченням у розкраданні нафтопродуктів.



У вівторок, 26 лютого 2019 року, затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15/ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 292 КК України, а саме – пошкодження магістрального нафтопроводу, що призвело до порушення нормальної роботи трубопроводу та спричинило небезпеку для життя людей, вчинене за попередньою змовою групою осіб; крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб, поєднана з проникненням до сховища; крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб, повторно, поєднана з проникненням у сховище.



Водночас вживаються заходи щодо встановлення спільників підозрюваного, зокрема сьогодні проведено 4 обшуки в осіб, які можуть бути причетні до вчинення зазначеного злочину. Досудове слідство триває.



Як повідомляв УНН, в Охтирському районі Сумської області стався розлив нафти внаслідок розгерметизації нафтопроводу.