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На судне отказал двигатель и его прибило к оккупированному Крыму: российские пограничники задержали двух украинских рыбаков

На судне отказал двигатель и его прибило к оккупированному Крыму: российские пограничники задержали двух украинских рыбаков

Киев • УНН

 • 33497 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Российские пограничники в оккупированном Крыму задержали двух украинских рыбаков, чье судно прибило к полуострову. Украинскую сторону не информировали. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

Цитата

"Двое рыбаков Руслан Романюта и Иван Герасименко вышли 25 января 2022 года в Черное море на рыболовном судне "Волга" из города Геническа Херсонской области и домой не вернулись.

По предварительной информации, на судне отказал двигатель и его прибило к городу Щелкино во временно оккупированном Крыму. Как стало известно, рыбаков задержали российские пограничники в акватории Черного моря, о чем проинформировали украинскую сторону", - написала Денисова.

Добавим

Омбудсмен отметила, что по данному факту ГУ Национальной полиции в Херсонской области возбуждено уголовное производство по ч.1ст.146-1КК Украины (насильственное исчезновение).

"Задержание украинских рыбаков страной-оккупантом противоречит всем международным нормам права", - отметила Денисова.

Она обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять меры по освобождению незаконно задержанных граждан Украины.

"Призываю представителей международных правозащитных организаций держать на контроле ситуацию относительно очередных фактов задержания страной-агрессором граждан Украины и не допустить нарушения их основополагающих прав и свобод.

Мы делаем все возможное для защиты прав украинских рыбаков и верим в их скорейшее возвращение домой", - резюмировала омбудсмен.

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