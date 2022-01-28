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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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На судні відмовив двигун і його прибило до окупованого Криму: російські прикордонники затримали двох українських рибалок

На судні відмовив двигун і його прибило до окупованого Криму: російські прикордонники затримали двох українських рибалок

Київ • УНН

 • 33501 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Російські прикордонники в окупованому Криму затримали двох українських рибалок, чиє судно прибило до півострова. Українську сторону не інформували. Про це повідомила Уповноважений з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

Цитата

"Двоє рибалок Руслан Романюта та Іван Герасименко вийшли 25 січня 2022 року в Чорне море на риболовецькому судні «Волга» з міста Генічеська Херсонської області та додому не повернулися.

‼️За попередньою інформацією, на судні відмовив двигун і його прибило до міста Щолкіне в тимчасово окупованому Криму. Як стало відомо, рибалок затримали російські прикордонники в акваторії Чорного моря, про що не було поінформовано українську сторону", - написала Денісова.

Додамо

Омбудсмен відзначила, що за даним фактом ГУ Національної поліції в Херсонській області порушено кримінальне провадження за ч.1ст.146-1КК України (насильницьке зникнення).

"Затримання українських рибалок країною-окупантом суперечить усім міжнародним нормам права", - наголосила Денісова.

Вона звернулась до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової вжити заходів щодо звільнення незаконно затриманих громадян України.

"Закликаю представників міжнародних правозахисних організацій тримати на контролі ситуацію щодо чергових фактів затримання країною-агресором громадян України та не допустити порушення їх основоположних прав і свобод.

Ми робимо все можливе задля захисту прав українських рибалок і віримо у їхнє якнайшвидше повернення додому", - резюмувала омбудсмен.

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