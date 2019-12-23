На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 23 декабря установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1107.519980 грн;

Серебро - 12.756323 грн;

Платина - 700.905148 грн;

Палладий - 1445.242417 грн.

По сравнению с 22 декабря курс серебра и платины вырос, а золота и палладия снизился.