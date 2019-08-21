На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Национальный банк Украины на 21 августа 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины На 21 августа установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1214.126261 грн;
Серебро - 13.675224 грн;
Платина - 682.751614 грн;
Палладий - 1179.665484 грн.
По сравнению с 20 августа курс всех указанных металлов снизился, кроме золота и платины, курс которых вырос.