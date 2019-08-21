На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины На 21 августа установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1214.126261 грн;

Серебро - 13.675224 грн;

Платина - 682.751614 грн;

Палладий - 1179.665484 грн.

По сравнению с 20 августа курс всех указанных металлов снизился, кроме золота и платины, курс которых вырос.