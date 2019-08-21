На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Національний банк України на 21 серпня 2019 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на 21 серпня встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1214.126261 грн;
Срібло — 13.675224 грн;
Платина — 682.751614 грн;
Паладій — 1179.665484 грн.
Порівняно з 20 серпня курс всіх зазначених металів знизився, окрім золота та платини, курс яких зріс.