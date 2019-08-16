На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 16 августа установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1235.534029 грн;

Серебро - 13.933491 грн;

Платина - 692.807596 грн;

Палладий - 1167.433732 грн.

По сравнению с 15 августа курс золота и палладия вырос, а серебра и платины снизился.