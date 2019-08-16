На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Национальный банк Украины на 16 августа 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 16 августа установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1235.534029 грн;
Серебро - 13.933491 грн;
Платина - 692.807596 грн;
Палладий - 1167.433732 грн.
По сравнению с 15 августа курс золота и палладия вырос, а серебра и платины снизился.