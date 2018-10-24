На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 24 октября установил следующие цены на банковские металлы:

Золото — 1118.247894;

Серебро — 13.240512;

Платина — 751.170094;

Палладий — 1000.051731.

По сравнению с 23 октября курс всех металлов, кроме платины (курс которой снизился) — вырос.