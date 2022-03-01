На востоке Украины около 40 тысяч человек остались без света и еды - глава МВД

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"Сейчас сложная гуманитарная ситуация на востоке государства. Особенно остро стоит вопрос эвакуации нуждающихся людей из городов Волноваха, Сартана, Талановка - места, где продолжаются активные боевые действия. Но российская сторона не дала ответа относительно эвакуации населения", - сообщил министр.

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По словам Монастырского, сейчас Украина применила все возможные международные инструменты.

Министр добавил, что критическая ситуация и в городке Буча, что под Киевом.

Правительство уже создало координационный центр по обеспечению продуктами, водой, лекарствами и горючим. Сейчас выстраивается логистика по передаче гуманитарных грузов в города, которые больше всего нуждаются.