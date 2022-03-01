На сході України близько 40 тисяч людей залишилися без світла та їжі - очільник МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. На тлі російської агресії лише на сході України близько 40 тис. людей залишилися без світла та їжі. При цьому ворог не дає евакуювати місцеве населення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає УНН.
Цитата
"Нині складна гуманітарна ситуація на сході держави. Особливо гостро стоїть питання евакуації потребують люди з міст Волноваха, Сартана, Таланівка – місця, де тривають активні бойові дії. Але російська сторона не дала відповіді щодо евакуації населення", - повідомив міністр.
Деталі
За словами Монастирського, наразі Україна застосувала всі можливі міжнародні інструменти.
Міністр додав, що критична ситуація й у містечку Буча, що під Києвом.
Уряд вже створив координаційний центр із забезпечення продуктами, водою, ліками та пальним. Зараз вибудовується логістика із передачі гуманітарних вантажів до міст, що їх найбільше потребують.