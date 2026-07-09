На ВостГОК, который занимается ураном, хотят нарастить производство, дают финансирование

ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) получит заем в размере 555 млн гривен для модернизации предприятия и увеличения объемов производства, сообщили в Минэнерго в четверг, пишет УНН.

Детали

Кабмин, как указано, одобрил протокольное поручение НАЭК "Энергоатом" предоставить ВостГОКу возвратную финансовую помощь в размере 555 млн грн. Заем предоставляется до конца 2027 года.

"Средства позволят предприятию увеличить добычу урановой руды и объемы производства уран-оксидного концентрата", — подчеркнули в Минэнерго.

Для ВостГОКа, как сообщается, разработан план развития предприятия, который предусматривает выполнение мер по оздоровлению предприятия и стабилизации его работы, а именно:

приобретение горного оборудования, выполнение проходческих работ и постепенное увеличение предприятием производства уранового оксидного концентрата до 45 тонн в месяц;

строительство новых горизонтов;

реконструкцию подъемных установок и систем вентиляции шахт;

проектирование и строительство новой сернокислотной установки мощностью 85 тыс. тонн серной кислоты в год.

"Отдельно определены меры для повышения заработной платы работникам предприятия. В 2026 году повышение будет происходить в три этапа – в июне, сентябре и декабре. Уже за июнь горняки получили повышенные на 20% оклады", — указано в сообщении.

Эти решения вместе с принятием законопроекта о корпоратизации ВостГОКа, как ожидается, помогут вывести его из затруднительного финансового положения.

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"Мы превратим ВостГОК в успешное предприятие – часть вертикально интегрированного холдинга, который будет контролировать весь технологический цикл: от добычи и производства уранового концентрата до генерации электроэнергии", — отметил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль.