На пути к справедливости Украине очень нужна помощь "на земле", США рассматривают возможность ее предоставить - Генпрокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Во вторник, 21 июня, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела встречу с Генпрокурором Соединенных Штатов Америки Мерриком Гарландом. О деталях встречи сообщила во вторник пресс-служба Офиса Генпрокурора, пишет УНН.
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Как сообщается, Венедиктова назвала мощным сигнал поддержки с стороны стратегических партнеров из США на пути Украины к достижению справедливости.
“Украине чрезвычайно нужна поддержка партнеров дополнительными профессиональными силами и оборудованием — помощь „на земле“ и спецоборудование, и Соединенные Штаты рассматривают такую возможность. Правовая поддержка так же необходима и действенна, как и поставка оружия для борьбы с рф, которая совершает беспрецедентно масштабные зверства в отношении мирного населения нашего государства”, — Генпрокурор.
Детали
Она отметила, что очень важна экспертная поддержка в сфере возврата активов, которую ожидает украинская сторона. По словам Генпрокурорки, Украина активно сотрудничает по розыску имущества военных преступников с американской Cleptocapture Task Force при Минюсте.
Также во время встречи участники обсудили объединение усилий на юридическом фронте и формат сотрудничества американской стороны с Совместной следственной группой, расследующей военные преступления рф.
Венедиктова обсудила с коллегами из США сотрудничество в сфере противодействия экологическим преступлениям. В условиях войны это серьезный вызов, ведь надругательство рф над окружающей средой Украины уже расследуется в 12 уголовных производствах, начатых по фактам экоцида, подчеркивают в ОГП.
Значительное внимание во время встречи было уделено вопросу преодоления коррупции и незаконных финансовых потоков, что является важным маркером на пути к членству Украины в Европейском Союзе, сообщили в пресс-службе.
Отмечается что отдельно во время разговора стороны остановились на актуальных вопросах взаимодействия в сфере кибербезопасности.
“Это преступления без границ и мы уже имеем примеры совместных успешных спецопераций с коллегами из США”, — отметила Венедиктова.
Напомним
Генпрокурор США Меррик Гарланд во вторник совершил неанонсированный визит в Украину.