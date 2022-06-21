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На шляху до справедливості Україні надзвичайно потрібна допомога “на землі”, США розглядають можливість її надати - Генпрокурор

На шляху до справедливості Україні надзвичайно потрібна допомога “на землі”, США розглядають можливість її надати - Генпрокурор

Київ • УНН

 • 177858 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. У вівторок, 21 червня, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела зустріч із Генпрокурором Сполучених Штатів Америки Мерріком Гарландом. Про деталі зустрічі повідомила у вівторок пресслужба Офісу Генпрокурора, пише УНН.

Цитата

Як повідомляється, Венедіктова назвала потужним сигнал підтримки з боку стратегічних партнерів зі США на шляху України до досягнення справедливості.

“Україні надзвичайно потрібна підтримка партнерів додатковими професійними силами та устаткуванням — допомога „на землі“ та спецобладнання, і Сполучені Штати наразі розглядають таку можливість. Правова підтримка так само необхідна і дієва, як і постачання зброї для боротьби із РФ, яка вчиняє безпрецедентно масштабні звірства щодо мирного населення нашої держави”, — наголосила Генпрокурор.

Деталі

Вона зазначила, що дуже важливою є експертна підтримка в сфері повернення активів, на яку очікує українська сторона. Зі слів Генпрокурорки, Україна активно співпрацює щодо розшуку майна воєнних злочинців із американською Cleptocapture Task Force при Мінюсті.

Також під час зустрічі учасники обговорили об‘єднання зусиль на юридичному фронті та формат співпраці американської сторони зі Спільною слідчою групою, що розслідує воєнні злочини РФ.

Венедіктова обговорила з колегами зі США співпрацю в сфері протидії екологічним злочинам. В умовах війни це серйозний виклик, адже наруга РФ над довкіллям України вже розслідується у 12 кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами екоциду, підкреслюють в ОГП.

Значну увагу під час зустрічі було приділено питанню подолання корупції та незаконних фінансових потоків, що є важливим маркером на шляху до членства України в Європейському Союзі, повідомили в пресслужбі.

Зазначається що окремо під час розмови сторони зупинилися на актуальних питаннях взаємодії в сфері кібербезпеки.

“Це злочини без кордонів і ми вже маємо приклади спільних успішних спецоперацій з колегами зі США”, — зазначила Венедіктова.

Нагадаємо

Генпрокурор США Меррік Гарланд у вівторок здійснив неанонсований візит до України.

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