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На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции

На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции

Киев  •  УНН

 • 15597 просмотра

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Киберспециалисты ГУР установили контроль над веб-серверами госдумы и конституционного суда рф. На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует", а сайт конституционного суда был заблокирован.

Киберспециалисты украинской разведки установили полный контроль над веб-серверами официальных правительственных порталов рф и по случаю "праздника" россии "Дня Конституции" на сайте госдумы рф был вывешен баннер со словами "Страны рф не существует". Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

"12 декабря киберспециалисты Главного управления разведки в результате успешной операции установили полный контроль над веб-серверами официальных правительственных порталов рф - сайта государственной думы рф, сайта конституционного суда рф, а также официальной веб-страницы Нижегородского областного суда рф", - сообщил собеседник.

Источник отметил, что по случаю официального государственного праздника рф "Дня Конституции", который отмечается 12 декабря, киберспециалистами ГУР на сайте госдумы рф был вывешен баннер со словами "Страны россия не существует", а сайт конституционного суда рф вообще был заблокирован и выдавал пользователям "ошибку" при попытке войти на него.

"DDoS-атака на данные веб-ресурсы рф полностью парализовала их работу и вывела из строя серверы. Успешную кибероперацию ГУР подтвердили российские пропагандисты, которые распространили на своих ресурсах сообщение от "Правительства рф" о том, что "организованная группа хакеров нанесла удар, вывела из строя сервера сайтов, а также скомпрометировала важные базы данных", - сообщил источник.

Оккупанты заставляют школьников проходить тесты на знание конституции рф - ЦНС11 дек. 2024, 23:56 • 17831 просмотр

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
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