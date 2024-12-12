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Оккупанты заставляют школьников проходить тесты на знание конституции рф - ЦНС

Оккупанты заставляют школьников проходить тесты на знание конституции рф - ЦНС

Киев  •  УНН

 • 110 просмотра

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На оккупированных территориях россияне проводят обязательное тестирование школьников на знание конституции РФ. Тесты организовывает объединение «гражданин» при поддержке оккупационных «министерств молодежи».

На временно оккупированных территориях россияне заставляют учеников захваченных школ проходить тесты на знание фейковой конституции рф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

Тестированием занимается общественное объединение "Гражданин", при поддержке "министерств молодежи" в оккупационных администрациях. 

Ненужный документ, нормы которого не выполняются в самой рф, россияне пытаются навязать украинским детям, чтобы интегрировать их в оккупационное общество. 

- говорится в заметке ЦНС.

Событие максимально освещают фейковые медиа, которые стремятся таким образом показать лояльность местного населения к захватчикам.

Обязательные тесты проходят до 12 декабря, когда в России отмечают "день конституции".

Напомним

Оккупационные власти Донецка принуждают студентов технического университета к участию в кремлевских пропагандистских мероприятиях. Студентам угрожают проблемами на экзаменах и заставляют сдавать кровь для террористов.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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donetskДонецк