На Ровенщине на мине подорвался трактор, трое раненых
Киев • УНН
В приграничном районе Ровенской области на мине подорвался трактор, в результате чего ранения получили трое гражданских.
На севере Ровенской области в приграничной полосе на мине подорвался трактор, трое гражданских получили ранения. Об этом сообщает начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль, пишет УНН.
Сегодня на севере области в приграничной полосе на мине подорвался трактор. Трое гражданских ранены,
Детали
Отмечается, что водитель проигнорировал указатель "Опасно мины". На месте происшествия работают соответствующие службы.
Начальник ОВА призвал всех не нарушать правил, соблюдать требования запрещенных знаков, быть внимательными, это сохранит вашу жизнь и здоровье.
Напомним
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