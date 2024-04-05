На Ровенщине на мине подорвался трактор, трое раненых

На севере Ровенской области в приграничной полосе на мине подорвался трактор, трое гражданских получили ранения. Об этом сообщает начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль, пишет УНН.

Сегодня на севере области в приграничной полосе на мине подорвался трактор. Трое гражданских ранены, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что водитель проигнорировал указатель "Опасно мины". На месте происшествия работают соответствующие службы.

Начальник ОВА призвал всех не нарушать правил, соблюдать требования запрещенных знаков, быть внимательными, это сохранит вашу жизнь и здоровье.

Напомним

2 мая в Бериславском районе Херсонской области во время проведения земляных работ на мине подорвался трактор, в результате чего пострадал водитель.

