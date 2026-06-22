На российских БПЛА зафиксирован новый диапазон работы МЭШ-модемов 3900-4100 МГц - "Флеш"

На российских беспилотниках типа "Шахед" и "Гербера" зафиксировано использование нового частотного диапазона работы МЕШ-модемов 3900-4100 МГц, что свидетельствует о дальнейших попытках противника изменять параметры радиосвязи и адаптироваться к средствам радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил советник министра обороны Сергей ("Флеш") Безкрестнов, пишет УНН.

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По его словам, китайские МЕШ-модемы, которые применяются на таких БПЛА, работают в разных частотных диапазонах в зависимости от заказа производителя. Основными из них являются 1300-1500 МГц и 3200-3400 МГц.

"Конечно, мы применяем средства РЭБ против МЕШ-модемов, и противник периодически изучает возможность использования других диапазонов", – отметил Безкрестнов в сообщении, распространенном в социальной сети Facebook.

Безкрестнов также сообщил, что ранее фиксировались случаи использования на российских БПЛА диапазонов 500-700 МГц, 1600-1800 МГц, 2100-2300 МГц и 2700-2900 МГц.

"Сегодня замечен новый участок 3900-4100 МГц", – отметил советник Минобороны.

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