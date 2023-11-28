На Ривненской АЭС - новая ротация миссии МАГАТЭ

Украина будет привлекать рекрутинговые фирмы для целевого призыва на военную службу

Украина планирует использовать коммерческие рекрутинговые компании для целевого призыва на военную службу, гарантируя, что люди будут соответствовать тем ролям, для которых они лучше всего подходят, как пояснил секретарь СНБО Алексей Данилов. Этот новый подход имеет целью более гибко и точно удовлетворить кадровые потребности Украины.