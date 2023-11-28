На Ривненской АЭС - новая ротация миссии МАГАТЭ
МАГАТЭ провело 16-ю ротацию экспертов на Ривненской АЭС, сосредоточившись на задачах ядерной безопасности в течение следующих трех недель.
Французский плавучий госпиталь прибыл в Египет для помощи раненым из Газы
Французский военный корабль Dixmude, плавучий госпиталь на 60 коек и две операционные, прибыл в Египет для оказания помощи палестинцам, раненым в Газе. Несмотря на прекращение огня, ситуация остается тяжелой, больницы переполнены и не имеют электроэнергии.
Израиль готов освободить из тюрем еще 50 палестинок в обмен на заложников
Израиль готов освободить 50 палестинских женщин-заключенных в обмен на примерно 20 израильтян, которых удерживает ХАМАС, чтобы продлить перемирие.
Воздушные силы Украины предупреждают об угрозе беспилотников и ракет в южных регионах
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о потенциальной угрозе со стороны беспилотников и ракет в Херсонской, Николаевской и Криворожской областях, а также об активности вражеской тактической авиации.
Если блокировка в Польше продлится, фуры поедут к словацкой, венгерской границам - Ассоциации автомобильных перевозчиков
По словам Игоря Оверко, председателя Всеукраинской ассоциации международных автомобильных перевозчиков, продолжающаяся блокада на польской границе может перенаправить грузовики к словацкой и венгерской границам, на фоне беспокойства относительно безопасности грузов и необходимости проведения переговоров по пропускной способности границы.
россияне вывели в Черное море фрегат "Адмирал Макаров" - Силы обороны юга Украины
Россия перебросила фрегат "Адмирал Макаров" с ракетами "Калибр" в Черное море во время сильного шторма, что повысило уровень ракетной угрозы, сообщает Южное командование сил обороны Украины.
Мерка Парижа покинула Х, назвав платформу "всемирной помойкой"
Мэр Парижа Анн Идальго покинула социальную сеть, критикуя ее роль в подрыве демократии и ссылаясь на обострение напряженности, которое ее владелец Илон Маск вызвал после своего прихода к власти.
В Одессе возобновили работу поврежденной в результате непогоды котельной
Поврежденная непогодой котельная в Одессе была восстановлена, и сейчас она в тестовом режиме поставляет тепло для 120 000 клиентов.
Северная Корея утверждает, что их спутник-шпион сделал снимки Белого дома и Пентагона
Северная Корея утверждает, что ее спутник сделал снимки Белого дома и Пентагона, что заставило Южную Корею приостановить действие части соглашения о снижении напряженности.
Украина будет привлекать рекрутинговые фирмы для целевого призыва на военную службу
Украина планирует использовать коммерческие рекрутинговые компании для целевого призыва на военную службу, гарантируя, что люди будут соответствовать тем ролям, для которых они лучше всего подходят, как пояснил секретарь СНБО Алексей Данилов. Этот новый подход имеет целью более гибко и точно удовлетворить кадровые потребности Украины.