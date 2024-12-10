В Ровненской и Волынской областях может чаще звучать воздушная тревога: названа причина
Киев • УНН
До 31 декабря в Беларуси будут продолжаться военные учения, из-за которых в Ровенской и Волынской областях ожидается увеличение количества воздушных тревог. За время войны в Украине было объявлено 51 888 воздушных тревог.
До 31 декабря в Беларуси будут проходить военные учения. В связи с этим в Ровненской и Волынской областях ожидается увеличение количества воздушных тревог, сообщил во вторник мэр Ровно Александр Третьяк, передает УНН.
В соседней Беларуси проходят военные учения, до 31 декабря. Соответственно на территории Ровненской и Волынской областей вероятно будет чаще объявляться воздушная тревога. Учитывайте это, что в случае запуска ракет с территории Беларуси, они за считанные минуты могут достичь нашего региона
Дополнение
51 888 раз с начала полномасштабного вторжения РФ в различных городах Украины объявляли воздушную тревогу. Об этом свидетельствует статистика сайта Карта воздушных тревог Украины. Больше всего тревог объявляли в Донецкой области – 5543. Средняя продолжительность тревог - до 2 часов 31 минуты.