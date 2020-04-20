В Ровенской области задержали водителя, из-за которого погиб младенец в ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Смертельное дорожно-транспортное происшествие на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов" вблизи села Великий Житин Ровенского района произошло 18 апреля в 16:15. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.
Следственно-оперативная группа установила, что 37-летний водитель автомобиля BMW-520 I, житель Ровно, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем марки ВАЗ под управлением 49-летнего жителя Ровно.
В результате столкновения от полученных травм погибла пассажирка "ВАЗа" - восьмимесячная девочка, а ее 19-летнюю мать с политравмой и переломом таза госпитализировали в Ровенскую областную клиническую больницу. Водители в дорожной аварии не пострадали, в соответствии с освидетельствованием они были трезвые.
Водителя BMW следователи задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.
Нарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Транспортные средства с механическими повреждениями помещены на спецплощадку.
Напомним, в Ровенской области в ДТП погиб младенец.