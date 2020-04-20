В Ровенской области задержали водителя, из-за которого погиб младенец в ДТП

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 38882 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 82986 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102437 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128624 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129098 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 172724 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121828 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 157854 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104934 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103067 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Актуальное
В Ровенской области задержали водителя, из-за которого погиб младенец в ДТП

В Ровенской области задержали водителя, из-за которого погиб младенец в ДТП

Киев  •  УНН

 • 17431 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Смертельное дорожно-транспортное происшествие на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов" вблизи села Великий Житин Ровенского района произошло 18 апреля в 16:15. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.

Следственно-оперативная группа установила, что 37-летний водитель автомобиля BMW-520 I, житель Ровно, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем марки ВАЗ под управлением 49-летнего жителя Ровно.

В результате столкновения от полученных травм погибла пассажирка "ВАЗа" - восьмимесячная девочка, а ее 19-летнюю мать с политравмой и переломом таза госпитализировали в Ровенскую областную клиническую больницу. Водители в дорожной аварии не пострадали, в соответствии с освидетельствованием они были трезвые.

Водителя BMW следователи задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Нарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Транспортные средства с механическими повреждениями помещены на спецплощадку.

Напомним, в Ровенской области в ДТП погиб младенец.

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